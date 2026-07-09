Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Vollstromfahrt

VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche

Motor
09.07.2026 05:00
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Noch bevor der VW ID. Polo GTI auf den Markt kommt, haben ihn die Wolfsburger nachgeschärft: Statt 175 km/h darf er jetzt 190 Sachen laufen und liegt damit auf dem Niveau des Ur-GTI aus den 70ern. Bei gut doppelter Leistung. Wir haben ihm erstmals die Sporen gegeben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

226 PS schrauben an den Vorderrädern, Heckantrieb ist mit VWs neuem Elektrobaukasten bekanntlich Geschichte. Doch Leistungsdaten zählen bei E-Autos weniger, stark sind sie gefühlt so ziemlich alle.

Vielmehr kommt es darauf an, wie das Auto fährt und wie es sich anfühlt, vor allem wenn es das legendäre GTI-Kürzel im Namen trägt, das mehr Verpflichtung als Bezeichnung ist.

Und wie schlägt sich der ID. Polo GTI in dem Kapitel? Hervorragend, mit leichten Abstrichen. Schon auf den ersten Metern nimmt die Lenkung den Fahrer für sich ein, schafft eine Einheit zwischen Pilot und Bolide. Sehr adäquate Lenkkräfte, nichts fühlt sich künstlich an, wie es bei so vielen Elektroautos der Fall ist. Präzise lässt sich der Stromer ums Eck zirkeln und wirkt dabei leichter, als es die 1465 kg vermuten lassen, die in der Zulassung stehen. Das serienmäßige Adaptivfahrwerk steht ihm gut und liefert eine breite Spreizung der Dämpfungshärten.

(Bild: crossline media)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Antriebseinflüsse in der Lenkung sind kaum wahrzunehmen, auch bei vollem Aus-der-Kurve-Herausbeschleunigen. Dafür sorgt nicht nur die fein abgestimmte Hardware, sondern auch das elektronische Sperrdifferenzial. Das Rückstellmoment in Richtung Mittenstellung ist vielleicht eine Spur zu hoch.

Der ID. Polo GTI hat zusätzlich zu den üblichen Fahrmodi, die auch der zivile ID. Polo GTI hat, einen GTI-Modus, der mit einer appetitlichen, roten GTI-Taste am Lenkrad aktiviert wird. Damit ändert sich die Darstellung auf beiden Displays (man kann auch Rundenzeiten abrufen) – und ein künstlicher Motorsound wird zugespielt. Es werden beim Fahren sogar Schaltstufen simuliert, allerdings rein akustisch. Es handelt sich nicht um eine komplette Simulation mit allen Sinnen wie etwa in den Hyundai-Ioniq-N-Modellen oder im frisch upgedateten Porsche Taycan.

Lesen Sie auch:
„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
29.04.2026
Karo-Bube
VW ID. Polo GTI: Hier kommt der Retro-Sportler
15.05.2026

Im GTI-Modus lässt sich auch die Launch Control aktivieren. Linker Fuß auf die Bremse, rechter voll auf Gaspedal, dann strafft sich der Sicherheitsgurt, das Grollen des Soundgenerators wird böse, Fuß von der Bremse - und ab! Ja, und genau an der Stelle liegt der größte Kritikpunkt. Weil es fehlt das Theater, das Drama, das wilde Losstarten. Nicht weil die Leistung nicht ausreicht, der Motor zu schwach oder das Gewicht zu hoch ist. Oder weil man während der 6,8 Sekunden, die der Standardsprint dauert, vielleicht Goethes Faust Teil 1 und 2 rezitieren könnte. Nein, es liegt daran, dass den Rädern nicht das winzigste bisschen Schlupf zugemutet wird. Man fährt einfach los, ohne einen Anflug von Reifenquietschen. Da fehlt schlichtweg die Emotion. Abgesehen davon, dass zehn Prozent Schlupf ideal sind für optimale Beschleunigung. 

Klar, wenn das der einzige Kritikpunkt ist, dann werden sie sich in Wolfsburg die Haare nicht gerade büschelweise ausreißen. Kunden und vor allem Medien feiern die Neuheiten geradezu ab, die mit Updates in bestehenden Modellen Einzug halten und erst recht in neue Modelle wie den ID. Polo. Echte Tasten, vier Fensterheber, keine Touchslider, analoge Bedienelemente für die Klimaanlage – und eine Tachodarstellung, die sich am klassischen Golf 1 orientiert (auch wenn die hier im Testwagen, der ein Vorserienmodell ist, noch fehlt). E-Autos dürfen plötzlich auch wieder für Emotionen gut sein, das Credo des früheren Konzernlenkers Diess haben sie ihm gleich mitgegeben. Mit freundlichen Grüßen.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

E-Auto-Qualitäten hat er auch, der ID. Polo GTI. 52 kWh netto für 424 Kilometer nach WLTP. Klar werden da jetzt wieder viele die ach so geringe Reichweite bemängeln, oder die Ladeleistung, die „nur“ 105 kW beträgt. Leute, bleibt realistisch. 10 bis 80 Prozent dauert 24 Minuten, alles klar? Die mögliche Ladeleistung hängt auch von der Akkugröße ab.

Und das Kofferraumvolumen von der Sonderausstattung. Die 441 sind sensationell, werden aber durch den Subwoofer etwas eingeschränkt, wenn man die Harman-Kardon-Anlage mitbestellt. Mit Optionen wie den neuen Massagesitzen wird man dann wohl beim Preis über 40.000 Euro kommen.

Da ist noch ein Elefant im Raum. „Ein elektrischer GTI ist kein GTI“ höre ich die Hater schon sagen. Für die (und nicht nur für die!) gibt es den VW Golf GTI Edition 50, den aktuell schnellsten Fronttriebler auf der Nordschleife. Dem wird der ID. Polo GTI nicht nachkommen, aber das ist auch nicht sein Job. Sein Job ist, Vernunft mit Emotion zu verknüpfen, Spaß mit Familientauglichkeit und Heritage mit Zukunft. Den macht er gut. Vielleicht schärfen sie bis zum Marktstart ja sogar noch die Launch Control nach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
09.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
Da ist ein Trick dabei
Serie: Ferrari bringt 12Cilindri als Handschalter
Das ist kein BMW mehr
Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé
Der Manthey-Flügel ist verstellbar. In Track-Stellung verdeckt er die dritte Bremsleuchte und ...
Cool oder peinlich?
Porsche Taycan: So fährt er sich als „Verbrenner“
Beeindruckend schnell
Xiaomi YU7 GT fährt autonom über die Nordschleife
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
150.630 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
123.759 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.179 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1083 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Motor
Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
Reporterin am Limit
Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?
Crossover-Kombi
Dacia Striker: Der Anfang vom Ende der SUV-Welle?
1156 PS auf Crashkurs
Denza Z9 GT: China Speed mit untauglichem Fahrwerk
Verbrenner! Allrad!
Toyota arbeitet an einem Mittelmotor-Sportwagen

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf