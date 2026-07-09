VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche

Im GTI-Modus lässt sich auch die Launch Control aktivieren. Linker Fuß auf die Bremse, rechter voll auf Gaspedal, dann strafft sich der Sicherheitsgurt, das Grollen des Soundgenerators wird böse, Fuß von der Bremse - und ab! Ja, und genau an der Stelle liegt der größte Kritikpunkt. Weil es fehlt das Theater, das Drama, das wilde Losstarten. Nicht weil die Leistung nicht ausreicht, der Motor zu schwach oder das Gewicht zu hoch ist. Oder weil man während der 6,8 Sekunden, die der Standardsprint dauert, vielleicht Goethes Faust Teil 1 und 2 rezitieren könnte. Nein, es liegt daran, dass den Rädern nicht das winzigste bisschen Schlupf zugemutet wird. Man fährt einfach los, ohne einen Anflug von Reifenquietschen. Da fehlt schlichtweg die Emotion. Abgesehen davon, dass zehn Prozent Schlupf ideal sind für optimale Beschleunigung.