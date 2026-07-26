Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungewöhnlicher Racer

Lotus Emira 420 Sport: 300 km/h mit vier Zylindern

Motor
26.07.2026 11:00
(Bild: Lotus Cars)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Supersportler mit nur vier Zylindern klingt eigentlich nach Luftpumpe. Doch den Emira 420 kann der kleine Motor auf Tempo 300 treiben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lotus erweitert die Emira-Baureihe um den neuen 420 Sport. Das ab sofort bestellbare Mittelmotorcoupé ist mit 421 PS nicht nur das bislang stärkste und leichteste Modell der Baureihe, sondern laut Hersteller auch der schnellste Serien-Pkw der Welt mit Vierzylinder-Motor.

Der Vierzylinder des 420 stammt aus dem Mercedes-AMG-Regal. In diesem Fall stellt der 2,0-Liter-Turbobenziner 421 PS und 500 Nm Drehmoment bereit. Gegenüber dem Emira Turbo SE sind das 16 PS mehr. Die Kraft überträgt ein speziell abgestimmtes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterräder. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Zweisitzer in 3,9 Sekunden, Tempo 200 ist nach 12,5 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h.

(Bild: Lotus Cars)

Mit dem optionalen „Lightweight Handling Pack“ soll der Emira 420 Sport rund 25 Kilogramm leichter sein als der Emira Turbo. Zum Paket gehören unter anderem eine Titan-Abgasanlage, eine Lithium-Ionen-Batterie sowie verschiedene Carbon-Komponenten. Gleichzeitig steigern ein überarbeiteter Frontsplitter, verlängerte Seitenschweller, ein modifizierter Heckspoiler und weitere Aerodynamikmaßnahmen den Abtrieb um 25 Kilogramm und verbessern die Kühlung des Antriebs.

(Bild: Lotus Cars)
(Bild: Lotus Cars)

Neu für den Modelljahrgang 2027 ist zudem ein herausnehmbares Glasdach, das sich hinter den Sitzen verstauen lässt und künftig für die gesamte Emira-Baureihe angeboten wird.

Der seit 2022 gebaute Emira trat die Nachfolge von Elise, Exige und Evora an. Neben dem neuen Vierzylinder-Topmodell bleibt weiterhin eine Version mit 406 PS starkem Toyota-V6 im Programm.

Die Preise beginnen in Österreich bei knapp 170.000 Euro, die ersten Auslieferungen sind für August geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
26.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
German Speed
Porsche Cayenne Turbo: Das ist doch der Gipfel!
Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
149.888 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
122.479 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
105.365 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
2164 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
1003 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
920 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Motor
Ungewöhnlicher Racer
Lotus Emira 420 Sport: 300 km/h mit vier Zylindern
Fast 750.000 Autos
Schon wieder Rückruf wegen Brandgefahr bei BMW
Schwieriges Thema
Ist ein klimaschonendes Auto überhaupt möglich?
Autobauer in der Krise
Volkswagen: Gewinneinbruch, Blume will Sparpaket
1600 PS, 350 km/h
Denza Z: Ein Sportwagen als Hightech-Kampfansage

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf