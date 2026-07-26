Lotus Emira 420 Sport: 300 km/h mit vier Zylindern

Der Vierzylinder des 420 stammt aus dem Mercedes-AMG-Regal. In diesem Fall stellt der 2,0-Liter-Turbobenziner 421 PS und 500 Nm Drehmoment bereit. Gegenüber dem Emira Turbo SE sind das 16 PS mehr. Die Kraft überträgt ein speziell abgestimmtes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterräder. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Zweisitzer in 3,9 Sekunden, Tempo 200 ist nach 12,5 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h.