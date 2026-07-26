Lotus Emira 420 Sport: 300 km/h mit vier Zylindern

Ein Supersportler mit nur vier Zylindern klingt eigentlich nach Luftpumpe. Doch den Emira 420 kann der kleine Motor auf Tempo 300 treiben.
Lotus erweitert die Emira-Baureihe um den neuen 420 Sport. Das ab sofort bestellbare Mittelmotorcoupé ist mit 421 PS nicht nur das bislang stärkste und leichteste Modell der Baureihe, sondern laut Hersteller auch der schnellste Serien-Pkw der Welt mit Vierzylinder-Motor.
Der Vierzylinder des 420 stammt aus dem Mercedes-AMG-Regal. In diesem Fall stellt der 2,0-Liter-Turbobenziner 421 PS und 500 Nm Drehmoment bereit. Gegenüber dem Emira Turbo SE sind das 16 PS mehr. Die Kraft überträgt ein speziell abgestimmtes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterräder. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Zweisitzer in 3,9 Sekunden, Tempo 200 ist nach 12,5 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h.
Mit dem optionalen „Lightweight Handling Pack“ soll der Emira 420 Sport rund 25 Kilogramm leichter sein als der Emira Turbo. Zum Paket gehören unter anderem eine Titan-Abgasanlage, eine Lithium-Ionen-Batterie sowie verschiedene Carbon-Komponenten. Gleichzeitig steigern ein überarbeiteter Frontsplitter, verlängerte Seitenschweller, ein modifizierter Heckspoiler und weitere Aerodynamikmaßnahmen den Abtrieb um 25 Kilogramm und verbessern die Kühlung des Antriebs.
Neu für den Modelljahrgang 2027 ist zudem ein herausnehmbares Glasdach, das sich hinter den Sitzen verstauen lässt und künftig für die gesamte Emira-Baureihe angeboten wird.
Der seit 2022 gebaute Emira trat die Nachfolge von Elise, Exige und Evora an. Neben dem neuen Vierzylinder-Topmodell bleibt weiterhin eine Version mit 406 PS starkem Toyota-V6 im Programm.
Die Preise beginnen in Österreich bei knapp 170.000 Euro, die ersten Auslieferungen sind für August geplant.
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