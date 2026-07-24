Ist ein klimaschonendes Auto überhaupt möglich?

Renault mit 90% kleinerem CO2-Abdruck …

Den vielleicht konsequentesten Ansatz bei der Annäherung an die Klimaneutralität zeigt der 2024 vorgestellte Renault Emblème. Das Konzeptfahrzeug ist von Anfang an auf eine niedrige Lebenszyklusbilanz ausgelegt. Der CO2-Fußabdruck soll gegenüber einem konventionellen Vergleichsfahrzeug um 90 Prozent schrumpfen – von rund 50 auf etwa fünf Tonnen CO2-Äquivalent über 15 Jahre und 200.000 Kilometer. Möglich werde der Sprung nicht durch einen einzelnen Kunstgriff, erläutert Renault-Designer François Farion seinen Ansatz: „Sobald der Auspuff entfällt, sind die Materialien der nächste große Ansatzpunkt.“ Stahl und Aluminium seien besonders wichtig, weil Metalle rund 70 Prozent des Fahrzeuggewichts ausmachten.