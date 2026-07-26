Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festspiel-Eröffnung

Hochmair kam und entzog sich geschwind den Kameras

Adabei Österreich
26.07.2026 15:00
Philipp Hochmair wollte bei der großen Festspiel-Eröffnung von Kameras nichts wissen.
Philipp Hochmair wollte bei der großen Festspiel-Eröffnung von Kameras nichts wissen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Emily Patek
Porträt von Isabella Langer
Von Emily Patek und Isabella Langer

„Jedermann“ Philipp Hochmair ist ein gefragter Mann – bei den Salzburger Festspielen ganz besonders. Bei der großen Eröffnungsfeier im Festspielhaus am Sonntag wollte er aber von Kameras und Medienrummel nichts wissen. Wer dabei wieder an seiner Seite war: Designerin Carolin Sinemus, mit der der Schauspieler derzeit für besonders viel Gesprächsstoff sorgt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Große Bühnen, große Namen, und einer, der am Sonntagvormittag lieber nicht selbst im Mittelpunkt stehen wollte: Philipp Hochmair erschien zur feierlichen Eröffnung der Salzburger Festspiele im Festspielhaus, machte sich vor den Kameras allerdings rar.

Während sich die übrigen prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur bereitwillig dem Blitzlichtgewitter stellten, ließ sich der Schauspieler von niemandem fotografieren. Ganz unbemerkt blieb sein Auftritt aber nicht, auch wenn er besonders schnell ins Haus gehuscht ist. Ebenfalls nicht entgangen ist, dass der Schauspieler erneut in Begleitung der Designerin Carolin Sinemus kam, die derzeit immer wieder an seiner Seite zu sehen ist. 

Das kann kein Zufall sein: Carolin Sinemus und Philipp Hochmair.
Das kann kein Zufall sein: Carolin Sinemus und Philipp Hochmair.(Bild: Markus Tschepp)

Duran: „Schon Angst, dass das Ende kommt“
Deutlich auskunftsfreudiger zeigte sich Roxane Duran. Die Schauspielerin und neue „Buhlschaft“ ist längst im Salzburger Festspielgefühl angekommen. „Ich fühle mich schon zu Hause“, schwärmte sie im Gespräch mit der „Krone“.

Die vergangenen Tage und Wochen seien unglaublich stressig und intensiv gewesen, und gleichzeitig von „Magie und Lust und Freude“ geprägt. Duran könne es kaum erwarten, die kommenden Festspieltage auf sich wirken zu lassen. Gleichzeitig schwingt schon jetzt ein wenig Wehmut mit: „Ich habe schon Angst, dass das Ende vom Sommer bald kommt.“

Lesen Sie auch:
Süßer Festspiel-Flirt? Philipp Hochmair und Carolin Sinemus genossen die „Carmen“-Hauptprobe ...
Süßer Festspiel-Flirt?
Hochmair und Sinemus sorgen für Liebesgerüchte
21.07.2026
Mit TV-Star gesichtet
Auch Hochmairs Ex-Freundin ist nicht mehr alleine
24.07.2026
Festspiel-Treff
Schinkenfleckerl, Gin Tonic und Kurz‘ neues Glück
26.07.2026

Stocker verzichtet notfalls auf Schlaf
Auch Bundeskanzler Christian Stocker ließ sich die feierliche Eröffnung nicht entgehen. Für ihn nehmen die Salzburger Festspiele in Österreich eine besondere Stellung ein: nicht nur wegen ihrer Tradition, sondern auch wegen des hochkarätigen und vielfältigen Programms. „Kunst und Kultur, das wäscht oft den Staub von der Seele“, erklärte Stocker, „und das kann in Zeiten wie diesen nicht schaden.“

Kanzler Christian Stocker verzichtet für die Festspiele gerne auf Schlaf.
Kanzler Christian Stocker verzichtet für die Festspiele gerne auf Schlaf.(Bild: Markus Tschepp)

Dass sein dichtes Festspielprogramm zulasten der Nachtruhe gehen könnte, nimmt der Kanzler gelasen. Schlaf sei zwar keineswegs überbewertet, „aber wenn der Schlaf auf Kosten von Kultur und Festspielen geht, dann soll es mir recht sein“.

Und während Stocker für die Kunst gerne ein paar Stunden Schlaf opfert, verzichtete Hochmair beim Auftakt eben lieber auf etwas anderes: das obligate Foto fürs Festspielalbum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
26.07.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Autsch!
Tierische Attacke auf Prinz Harrys „Kronjuwelen“
Adabei Primetime
Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
167.497 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
123.278 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
106.903 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
2197 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
920 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Ausland
Abdul Ballout: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
897 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Adabei Österreich
Festspiel-Eröffnung
Hochmair kam und entzog sich geschwind den Kameras
Festspiel-Treff
Schinkenfleckerl, Gin Tonic und Kurz‘ neues Glück
„Ennstal Classic“
Richard Lietz: „Mache nur noch, was Spaß macht“
Royales Märchen
Belgische Königin bei Habsburger-Hochzeit in Wien
Nach Polizeikontrolle
Hey Baby, das war richtig knapp für DJ Ötzi
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf