Hochmair kam und entzog sich geschwind den Kameras

Während sich die übrigen prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur bereitwillig dem Blitzlichtgewitter stellten, ließ sich der Schauspieler von niemandem fotografieren. Ganz unbemerkt blieb sein Auftritt aber nicht, auch wenn er besonders schnell ins Haus gehuscht ist. Ebenfalls nicht entgangen ist, dass der Schauspieler erneut in Begleitung der Designerin Carolin Sinemus kam, die derzeit immer wieder an seiner Seite zu sehen ist.