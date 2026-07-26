Tödlicher Nachtausflug mit dem Stand-up-Paddel

Gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Freund aus St. Marienkirchen an der Polsenz wollte die Welserin am Samstag einen nächtlichen Ausflug zum Traunspitz – dort treffen sich der Thalbach und die Traun – machen. Dort wollten die beiden dann auch unter freiem Himmel die Nacht verbringen. Doch dann kam es offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit.