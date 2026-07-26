Tödlicher Nachtausflug mit dem Stand-up-Paddel

Es hätten ein romantischer Ausflug und eine Nacht unter freiem Himmel werden sollen, doch es endete in einer Tragödie. Eine 31-Jährige aus Wels ist beim Stand-up-Paddeln in die Traun (OÖ) gestürzt. Sie wurden zwar noch gefunden, starb aber am Sonntagvormittag im Krankenhaus.
Gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Freund aus St. Marienkirchen an der Polsenz wollte die Welserin am Samstag einen nächtlichen Ausflug zum Traunspitz – dort treffen sich der Thalbach und die Traun – machen. Dort wollten die beiden dann auch unter freiem Himmel die Nacht verbringen. Doch dann kam es offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit.
Freund hörte noch einen Schrei
Gegen 4.30 Uhr entschieden sich die beiden, nach Hause zu rudern. Dann das Drama: Der Mann hörte plötzlich einen Schrei seiner Freundin. Als er zurückruderte, war das Stand-up der 31-Jährigen leer.
31-Jährige reglos im Wasser gefunden
Der Mann verständigte sofort die Rettungskräfte und begann selbst mit der Suche nach seiner Freundin. Gegen 5.20 Uhr fand man die junge Frau reglos im Wasser treiben. Es wurde sofort mit der Reanimation begonnen. Am Sonntagvormittag verstarb die Welserin allerdings im Krankenhaus.
Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, es wurde allerdings eine Obduktion der Frau angeordnet.
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