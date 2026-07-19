Fünf Fragen, die sich Lottospieler stellen sollten

Die Österreichischen Lotterien feiern heuer ihren 40. Geburtstag. Da passt es gut, dass als „Geschenk“ erstmals in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot für die heimischen Lottospieler bereitliegt. „6 aus 45“ bleibt immerhin der prägende Klassiker: Über 40 Jahre hindurch wurden im Durchschnitt 21 Tipps pro Sekunde (!) bzw. über 662 Millionen Tipps pro Jahr abgegeben.