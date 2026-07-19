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Vor Achtfach-Jackpot

Fünf Fragen, die sich Lottospieler stellen sollten

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19.07.2026 13:00
Beim Lotto ist Träumen erlaubt – die Sache wohldurchdacht anzugehen, schadet aber nicht.
Beim Lotto ist Träumen erlaubt – die Sache wohldurchdacht anzugehen, schadet aber nicht.(Bild: Krone KREATIV/Österreichische Lotterien, stock.adobe.com/Kzenon)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Heute Abend wird der erste Achtfach-Jackpot im heimischen „6 aus 45“ ausgespielt! Der mit 12 Millionen Euro gefüllte Topf lockt Herr und Frau Österreicher in Scharen zur Tipp-Abgabe. Doch Vorsicht! Vorab sollte man sich zumindest fünf Fragen stellen, um nicht bitter enttäuscht zu werden.

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Die Österreichischen Lotterien feiern heuer ihren 40. Geburtstag. Da passt es gut, dass als „Geschenk“ erstmals in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot für die heimischen Lottospieler bereitliegt. „6 aus 45“ bleibt immerhin der prägende Klassiker: Über 40 Jahre hindurch wurden im Durchschnitt 21 Tipps pro Sekunde (!) bzw. über 662 Millionen Tipps pro Jahr abgegeben.

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