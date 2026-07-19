Fünf Fragen, die sich Lottospieler stellen sollten

Heute Abend wird der erste Achtfach-Jackpot im heimischen „6 aus 45“ ausgespielt! Der mit 12 Millionen Euro gefüllte Topf lockt Herr und Frau Österreicher in Scharen zur Tipp-Abgabe. Doch Vorsicht! Vorab sollte man sich zumindest fünf Fragen stellen, um nicht bitter enttäuscht zu werden.
Die Österreichischen Lotterien feiern heuer ihren 40. Geburtstag. Da passt es gut, dass als „Geschenk“ erstmals in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot für die heimischen Lottospieler bereitliegt. „6 aus 45“ bleibt immerhin der prägende Klassiker: Über 40 Jahre hindurch wurden im Durchschnitt 21 Tipps pro Sekunde (!) bzw. über 662 Millionen Tipps pro Jahr abgegeben.
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