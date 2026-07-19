Reservieren, zusagen – aber dann nicht auftauchen

Tisch, Termin oder Hotel buchen; und dann einfach nicht erscheinen. Immer mehr Betriebe haben genug! Während Friseur und Wirte (Straf-)Gebühren verlangen, setzt der Circus Pikard weiter auf gute Manieren seines Publikums. Nicht immer leicht ...
Reservieren, zusagen – und dann einfach nicht auftauchen. Was früher als unhöflich galt, kostet heute immer öfter bares Geld. Friseure, Restaurants, Tierärzte oder sogar Escape Rooms greifen inzwischen zu sogenannten No-Show-Gebühren. Der Grund: Ein leerer Termin bedeutet oft nicht nur einen leeren Stuhl, sondern verlorene Einnahmen, weggeworfene Ware und Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen.
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