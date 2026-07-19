Weltmeister darf sich über Rekord-Preisgeld freuen

So gehen insgesamt 871 Millionen US-Dollar direkt an die 48 teilnehmenden Verbände. Jedes Team erhielt 2,5 Millionen US-Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Dazu kommen 10 Millionen US-Dollar als Minimalbetrag beim Ausscheiden in der Vorrunde. Je nach Erfolg in der K.-o.-Runde stieg die Erfolgsprämie. Der ÖFB erhielt nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar.