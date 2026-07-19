Chaotische Szenen rund um das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr – hier im Liveticker). Am MetLife-Stadion in New Jersey gab es lange Schlangen, wütende Fans und überforderte Ordner. US-Präsident Donald Trump hatte einen wesentlichen Anteil daran.
Vor der Arena bildeten sich bereits Stunden vor dem Anpfiff lange Schlangen. Bis zu zwei Stunden sollen einige Fans auf den Einlass gewartet haben. Die Ordner zeigten sich teilweise komplett überfordert. Dazu kamen technische Probleme an den Drehkreuzen.
Einige Eintrittskarten ließen sich Berichten zufolge nicht scannen. Sicherheitskräfte hatten anschließend Mühe, die immer wütenderen Menschenmassen zu kontrollieren und zu den richtigen Eingängen zu geleiten.
Trump als wesentlicher Faktor
Wie die „Sun“ berichtet, sollen einige Fans infolge des entstandenen Chaos zu den falschen Eingängen geschickt worden sein. Als wesentlicher Grund für die chaotischen Zustände gilt Donald Trump.
Denn der US-Präsident ist beim Finale vor Ort, weshalb die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärft wurden. Während viele Fans stundenlang auf den Einlass warten mussten, lief die Ankunft für die zahlreichen VIP-Gäste ohne größere Probleme.
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