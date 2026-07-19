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Europacup-Auslosung

Red Bull Salzburgs Blick richtet sich nach Nyon

Sport
19.07.2026 21:00
Die Fans hoffen auf ein gutes Los in der Europa-League-Qualifikation.
Die Fans hoffen auf ein gutes Los in der Europa-League-Qualifikation.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Fußball-Bundesligist FC Red Bull Salzburg erfährt am frühen Montagnachmittag, auf wen er in der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League trifft. In der Verlosung ist ein türkischer Spitzenklub, aber auch ein Duell mit einem Vertreter aus Israel ist möglich.

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Kommenden Samstag startet für Bundesligist Salzburg die mit Spannung erwartete neue Saison mit dem Cup-Duell auswärts in Oberwart.

Mit einem Auge schielen die Bullen aber bereits am Montag in Richtung Europacup. In Nyon (Sz) findet ab 13 Uhr die Auslosung für die dritte Qualirunde in der Europa League statt. Dort erfährt der Klub, auf wen er in wenigen Wochen trifft. Derzeit kommen noch elf Vereine in Frage, bis auf den polnischen Vertreter Jagiellonia Bialystok müssen alle zunächst eine zweite Qualirunde (Champions oder Europa League) überstehen.

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Zu den prominentesten potenziellen Kontrahenten gehört mit Fenerbahce ein alter Bekannter. Gegen die Türken scheiterte Salzburg 2013 in der Quali für die Königsklasse.

Dafür schaltete man Maccabi Tel Aviv, ein weiterer Kandidat, sieben Jahre später in selbiger aus. Möglich sind auch Spiele gegen den zyprischen Vertreter Pafos oder Belgiens Rekordmeister Anderlecht. Als Spieltermine sind der 6. und 13. August fixiert. Da der UEFA Super Cup in Wals-Siezenheim stattfindet, spielt Salzburg zuerst wahrscheinlich auswärts. Bei einem Aufstieg geht’s im Play-off der Euro League weiter, sonst in jenem der Conference League.

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Die möglichen Gegner der Bullen in der Übersicht: Jagiellonia Bialystok (Pol), Verlierer aus Gornik Zabrze (Pol) – Fenerbahce (Tür), Gewinner aus Maccabi Tel Aviv (Isr) – Sheriff Tiraspol (Mol), Anderlecht (Bel) – Hammarby (Sd), Hradec Kralove (Tch) – Tromsö (Nor), Pafos (Zyp) – Hajduk Split (Kro).

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