Red Bull Salzburgs Blick richtet sich nach Nyon

Mit einem Auge schielen die Bullen aber bereits am Montag in Richtung Europacup. In Nyon (Sz) findet ab 13 Uhr die Auslosung für die dritte Qualirunde in der Europa League statt. Dort erfährt der Klub, auf wen er in wenigen Wochen trifft. Derzeit kommen noch elf Vereine in Frage, bis auf den polnischen Vertreter Jagiellonia Bialystok müssen alle zunächst eine zweite Qualirunde (Champions oder Europa League) überstehen.