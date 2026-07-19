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„Gauchos“ nur zu zehnt

Übles Foul! Argentinien-Star fliegt vom Platz

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 23:27
Wegen diesem Foul musste Enzo Fernandez den Platz verlassen.
Wegen diesem Foul musste Enzo Fernandez den Platz verlassen.(Bild: Krone KREATIV/ORF Screenshot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentinien muss die Verlängerung des WM-Endspiels gegen Spanien nur noch zu zehnt bestreiten. Mittelfeld-Star Enzo Fernandez sah nach einem üblen Foul an Pau Cubarsi die Gelb-Rote Karte.

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In der 82. Spielminute, nur zehn Minuten vor seinem Ausschluss, sah Fernandez bereits die erste Gelbe Karte. Nach einem Zweikampf ging der Mittelfelder zu Boden, was den Schiedsrichter nur wenig interessierte. Aufgrund seiner heftige Kritik am Unparteiischen sah der Chelsea-Mann den gelben Karton.

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Schweres Foul an Cubarsi
Nur zehn Minuten später kam es dann zur vielleicht spielentscheidenden Szene: Enzo Fernandez und Spanien-Verteidiger Pau Cubarsi sprinteten aufeinander zu. Der junge Spanier erreichte zuerst den Ball, Fernandez traf dafür nur den Mann, der im hohen Bogen abhob – keine schwere Entscheidung für den Schiedsrichter, der den Argentinier ohne lange zu zögern vom Platz stellte. Damit war Fernandez bereits der sechste Spieler der WM-Geschichte, der in einem Endspiel die Rote Karte sah.

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