Übles Foul! Argentinien-Star fliegt vom Platz

Schweres Foul an Cubarsi

Nur zehn Minuten später kam es dann zur vielleicht spielentscheidenden Szene: Enzo Fernandez und Spanien-Verteidiger Pau Cubarsi sprinteten aufeinander zu. Der junge Spanier erreichte zuerst den Ball, Fernandez traf dafür nur den Mann, der im hohen Bogen abhob – keine schwere Entscheidung für den Schiedsrichter, der den Argentinier ohne lange zu zögern vom Platz stellte. Damit war Fernandez bereits der sechste Spieler der WM-Geschichte, der in einem Endspiel die Rote Karte sah.