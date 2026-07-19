„Die Odyssee“ ist Nolans neuester Kassenrekord

Strikte Altersbeschränkung in den USA

Das Studio Universal Pictures habe für „Die Odyssee“ in Nordamerika zunächst Start-Einnahmen um die 80 bis 100 Millionen Dollar anvisiert, berichteten US-Medien. Das deutlich höhere Ergebnis ist umso beeindruckender, weil der Film in den USA mit einem R-Rating unter eine strikte Altersbeschränkung fällt. Jugendliche unter 17 Jahren dürfen den Film nur in Begleitung Erwachsener sehen, in Deutschland ist er bereits ab 12 Jahren freigegeben.