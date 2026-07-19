Dafür keine Karte? Aufregung um Argentinien-Foul

In der 14. Minute ging es im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien erstmals richtig heiß her. Doch nicht vor dem Tor – dort vergab Spanien-Star Lamine Yamal einige Minuten zuvor bereits die erste Topchance. Wenig später war es aber der Argentinier Mac Allister, der in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte.