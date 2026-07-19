Aufstellungen! Diese Spieler starten im WM-Finale

Es ist Zeit, Fußball-Geschichte zu schreiben! Kurz vor Anpfiff des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) haben die beiden Teams ihre Startelf für den großen Showdown mitgeteilt. Eine Überraschung gibt es bei Argentinien!
Hier die Aufstellung der Argentinier:
Lionel Messi führt den Titelverteidiger erwartungsgemäß an. Teamchef Lionel Scaloni ist hinsichtlich der Startelf bei diesem Turnier jeweils für eine überraschende Rotation zu haben. So auch im Finale, wo Nicolas Gonzales erstmals in der Startelf steht!
Hier die Aufstellung der Spanier:
Spaniens Teamchef Luis de la Fuente hingegen hat im Laufe der WM eine relativ stabile Startformation gefunden. Mit von der Partie im Finale ist unterdessen auch Barca-Superstar Lamine Yamal, der zuletzt noch mit einigen Schmerzen zu kämpfen hatte. Das größte Finale seiner bisherigen Karriere lässt sich der 19-Jährige aber natürlich nicht entgehen.
Spaniens überragende Defensive und effektive Spielweise gegen Argentiniens schier unschlagbare Moral und Superstar Messi – alles ist angerichtet für ein spannendes Finale!
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