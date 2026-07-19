Aufstellungen! Diese Spieler starten im WM-Finale

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente hingegen hat im Laufe der WM eine relativ stabile Startformation gefunden. Mit von der Partie im Finale ist unterdessen auch Barca-Superstar Lamine Yamal, der zuletzt noch mit einigen Schmerzen zu kämpfen hatte. Das größte Finale seiner bisherigen Karriere lässt sich der 19-Jährige aber natürlich nicht entgehen.