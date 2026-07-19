Wattener Familie lechzt nach neuem, echtem Zuhause

Die Liebe zum Innsbrucker Tivoli kam bei Wattens nie wirklich auf. Die Ränge blieben trotz Umbenennung in WSG Tirol meist zu großen Teilen leer, obwohl trotz minimalem Budget ansprechende Leistungen gezeigt wurden. Daher gibt es schon lange die Hoffnung, das Gernot-Langes-Stadion in Wattens bundesligatauglich umzubauen. Nun ist es endlich so weit, die Bagger sind bereits angerollt, ab dem Frühjahr 2027 wird wieder daheim in der Kristall-Gemeinde gespielt. „Wir lechzen nach einem eigenen Stadion, das ist wichtig für unseren Verein“, sagte Stefan Köck.