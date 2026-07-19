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Wattener Familie lechzt nach neuem, echtem Zuhause

Bundesliga
19.07.2026 20:47
Traumtore von Niko Baden Frederiksen (re.) vor leerer Kulisse sollen ab dem Frühjahr 2027 der ...
Traumtore von Niko Baden Frederiksen (re.) vor leerer Kulisse sollen ab dem Frühjahr 2027 der Vergangenheit angehören – ab dann wird in Wattens gekickt.(Bild: GEPA)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Die WSG Tirol konnte endlich mit dem langersehnten Umbau der alten Heimstätte in Wattens beginnen und wird während der Saison Innsbruck verlassen. Mit einem umgebauten Kader,  in dem sich auch einige Rückkehrer befinden, wollen die Tiroler wieder für Überraschungen in der Bundesliga sorgen.

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Die Liebe zum Innsbrucker Tivoli kam bei Wattens nie wirklich auf. Die Ränge blieben trotz Umbenennung in WSG Tirol meist zu großen Teilen leer, obwohl trotz minimalem Budget ansprechende Leistungen gezeigt wurden. Daher gibt es schon lange die Hoffnung, das Gernot-Langes-Stadion in Wattens bundesligatauglich umzubauen. Nun ist es endlich so weit, die Bagger sind bereits angerollt, ab dem Frühjahr 2027 wird wieder daheim in der Kristall-Gemeinde gespielt. „Wir lechzen nach einem eigenen Stadion, das ist wichtig für unseren Verein“, sagte Stefan Köck.

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