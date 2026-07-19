Wie zwei Blondinen Österreichs Kabarett erobern

Wer erzählt heute noch Witze? Da ist immer jemand, der sich angegriffen fühlt. Die Kabarettisten Monika Gruber und Gernot Haas pfeifen auf Political Correctness und erzählen von ihren in nur vier Stunden ausverkauften, gemeinsamen Witze-Abenden.
„Für mich ist Monika Gruber mit Abstand die beste Kabarettistin im deutschsprachigen Raum“, schwärmt ihr Humorkollege Gernot Haas über die höchst erfolgreiche Gruaberin. Als „große Ehre und Wertschätzung“ empfindet der Grazer daher das wiederholte Gastspiel mit der Star-Kabarettistin. Nach den letztjährigen Weihnachtsshows in Salzburg stehen die beiden nun erneut Seite an Seite auf der Bühne. Die gemeinsamen Abende in südburgenländischen Henndorf (23. und 24. Juli) waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft!
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