Wie zwei Blondinen Österreichs Kabarett erobern

„Für mich ist Monika Gruber mit Abstand die beste Kabarettistin im deutschsprachigen Raum“, schwärmt ihr Humorkollege Gernot Haas über die höchst erfolgreiche Gruaberin. Als „große Ehre und Wertschätzung“ empfindet der Grazer daher das wiederholte Gastspiel mit der Star-Kabarettistin. Nach den letztjährigen Weihnachtsshows in Salzburg stehen die beiden nun erneut Seite an Seite auf der Bühne. Die gemeinsamen Abende in südburgenländischen Henndorf (23. und 24. Juli) waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft!