Wie Kärntner Moorfrösche den Klimawandel überleben

Gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn kämpft Kärnten um die Population des gefährdeten Moorfrosches. Die spektakulären himmelblauen Amphibien kämpfen mit dem Klimawandel und der vorherrschenden Trockenheit. In Wien wurden heuer 8000 Kaulquappen aufgezogen, die kürzlich nach Kärnten umziehen durften.
Frösche haben es nicht leicht – entweder fehlt feuchter Lebensraum für sie oder sie werden von Fressfeinden geschnappt. Wegen des Klimawandels und der andauernden Trockenheit hat die Population der Moorfrösche in Kärnten in den vergangenen Jahren bereits massiv abgenommen. „Mit der Wiederansiedlung wollen wir die bestehende Population stärken und dem Rückgang der Art entgegenwirken“, sagt Dr. Doris Preininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten Schönbrunn.
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