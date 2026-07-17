Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet

„Der Tod von Johann reißt ein riesiges Loch. Wir sind alle tief erschüttert“ – bei der Feuerwehr Rain in Esternberg (OÖ) weht die schwarze Fahne. Denn jener 56-jährige Motorradfahrer, der von einem einheimischen Alkolenker in den Tod gerissen wurde, war der langjährige Kommandant. Und auch seine ganze Familie ist bei der Feuerwehr aktiv.