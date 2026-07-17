Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet

„Der Tod von Johann reißt ein riesiges Loch. Wir sind alle tief erschüttert“ – bei der Feuerwehr Rain in Esternberg (OÖ) weht die schwarze Fahne. Denn jener 56-jährige Motorradfahrer, der von einem einheimischen Alkolenker in den Tod gerissen wurde, war der langjährige Kommandant. Und auch seine ganze Familie ist bei der Feuerwehr aktiv.
„Was soll oder kann man da sagen? Der ganze Ort ist tief erschüttert“ – Esternbergs Bürgermeister Rudolf Haas findet nur die besten Worte über den Verstorbenen: freundlich, zuverlässig, Familienmensch ...
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