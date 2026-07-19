Schachgenie Polgár soll Präsidentin Ungarns werden

Ungarns Staatspräsident Tamás Sulyok wird seines Amtes enthoben, am Montag muss er seinen Hut nehmen. Als seine Nachfolgerin schwebt Premier Péter Magyar die ungarische Schach-Großmeisterin Judit Polgár vor.
Er wolle Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen, gab Magyar am Sonntagabend auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.
„Talent und Beharrlichkeit“
Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für „Talent und Beharrlichkeit“, betonte der ungarische Regierungschef. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier. Bisher als einzige Frau erreichte sie zudem die Top Ten der Gesamtweltrangliste.
Wahl muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen
Nach der Abdankung Sulyoks hat das Parlament 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.
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