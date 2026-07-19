Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lob von Premier Magyar

Schachgenie Polgár soll Präsidentin Ungarns werden

Außenpolitik
19.07.2026 21:18
Die Ungarin Judit Polgár ist die spielstärkste Frau der Schachgeschichte. (Archivbild)
Die Ungarin Judit Polgár ist die spielstärkste Frau der Schachgeschichte. (Archivbild)(Bild: AFP/PETER KOHALMI )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungarns Staatspräsident Tamás Sulyok wird seines Amtes enthoben, am Montag muss er seinen Hut nehmen. Als seine Nachfolgerin schwebt Premier Péter Magyar die ungarische Schach-Großmeisterin Judit Polgár vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er wolle Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen, gab Magyar am Sonntagabend auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

„Talent und Beharrlichkeit“
Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für „Talent und Beharrlichkeit“, betonte der ungarische Regierungschef. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier. Bisher als einzige Frau erreichte sie zudem die Top Ten der Gesamtweltrangliste.

Lesen Sie auch:
Premier Péter Magyar (li.) will schon lange, dass Tamas Sulyok seinen Posten räumt.
Magyar erreicht Ziel
Ungarns Präsident macht Weg für Absetzung frei
18.07.2026

Wahl muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen
Nach der Abdankung Sulyoks hat das Parlament 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
19.07.2026 21:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
162.955 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
130.514 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
114.730 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2092 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1815 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1800 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Mehr Außenpolitik
Lob von Premier Magyar
Schachgenie Polgár soll Präsidentin Ungarns werden
Not-OP in Spanien
Grünen-Politiker Mair im Radurlaub schwer gestürzt
Krone Plus Logo
Das Dengler-Dossier
Was Österreichs Parteien wirklich kassieren
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Über Stelzen zu Top-Jobs: Willkommen in Ruckistan
UN-Debatte in New York
Bürgermeister will Netanyahu festnehmen lassen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf