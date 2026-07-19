Schachgenie Polgár soll Präsidentin Ungarns werden

„Talent und Beharrlichkeit“

Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für „Talent und Beharrlichkeit“, betonte der ungarische Regierungschef. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier. Bisher als einzige Frau erreichte sie zudem die Top Ten der Gesamtweltrangliste.