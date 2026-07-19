Über Stelzen zu Top-Jobs: Willkommen in Ruckistan

Liebe zu Posten geht durch den Magen. Wie der Wirtschaftskammer-Präsident die Republik Österreich behandelt, als wäre sie seine. Ein Blick in die bizarre Welt von Walter Ruck ...
Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen nicht in Österreich auf, so wie bisher, sondern in einem Land namens Ruckistan. In diesem Staat hat Walter Ruck endlich alle Funktionen inne, die zu seinem Ego passen: Wirtschaftskammer-Präsident (wie gehabt), dann natürlich Wiener Bürgermeister und Bundeskanzler und Bundespräsident, und warum aufhören, wenn es am schönsten ist, wieso also nicht gleich Gott, der mit seinem Nachwuchs ja auch immer wieder so seine liebe Not hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.