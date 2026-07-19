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Über Stelzen zu Top-Jobs: Willkommen in Ruckistan

Wien
19.07.2026 16:00
Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck und eine Stelze
Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck und eine Stelze(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, stock.adobe.com)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Liebe zu Posten geht durch den Magen. Wie der Wirtschaftskammer-Präsident die Republik Österreich behandelt, als wäre sie seine. Ein Blick in die bizarre Welt von Walter Ruck ...

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Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen nicht in Österreich auf, so wie bisher, sondern in einem Land namens Ruckistan. In diesem Staat hat Walter Ruck endlich alle Funktionen inne, die zu seinem Ego passen: Wirtschaftskammer-Präsident (wie gehabt), dann natürlich Wiener Bürgermeister und Bundeskanzler und Bundespräsident, und warum aufhören, wenn es am schönsten ist, wieso also nicht gleich Gott, der mit seinem Nachwuchs ja auch immer wieder so seine liebe Not hatte.

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