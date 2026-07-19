Über Stelzen zu Top-Jobs: Willkommen in Ruckistan

Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen nicht in Österreich auf, so wie bisher, sondern in einem Land namens Ruckistan. In diesem Staat hat Walter Ruck endlich alle Funktionen inne, die zu seinem Ego passen: Wirtschaftskammer-Präsident (wie gehabt), dann natürlich Wiener Bürgermeister und Bundeskanzler und Bundespräsident, und warum aufhören, wenn es am schönsten ist, wieso also nicht gleich Gott, der mit seinem Nachwuchs ja auch immer wieder so seine liebe Not hatte.