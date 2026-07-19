„Die Krankheit darf nicht mein Leben bestimmen“

Vor rund zehn Jahren erhielt Bernhard Schwab die Diagnose Multiple Sklerose. Nach anfänglichem Schock entschied er, sein Schicksal nicht von der Krankheit bestimmen zu lassen. Die Herausforderung wurde zur Chance für ein neues Leben. Er möchte nun anderen Betroffenen zeigen, was kleine Veränderungen bewirken können.
„Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als meine Welt plötzlich und unerwartet für einen Augenblick stillstand: Diagnose Multiple Sklerose. Eine Autoimmunerkrankung, unheilbar, immer schlimmer werdende Schübe. Von hier an geht es bergab, nur wie schnell, das können wir dir noch nicht sagen, so hieß es“, berichtet Bernhard Schwab. Mit Mitte dreißig waren auf einmal alle Lebenspläne zerstört – doch dann beschloss er, sich aus der Ohnmacht zu befreien und die Reise in ein neues Leben begann.
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