„Die Krankheit darf nicht mein Leben bestimmen“

„Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als meine Welt plötzlich und unerwartet für einen Augenblick stillstand: Diagnose Multiple Sklerose. Eine Autoimmunerkrankung, unheilbar, immer schlimmer werdende Schübe. Von hier an geht es bergab, nur wie schnell, das können wir dir noch nicht sagen, so hieß es“, berichtet Bernhard Schwab. Mit Mitte dreißig waren auf einmal alle Lebenspläne zerstört – doch dann beschloss er, sich aus der Ohnmacht zu befreien und die Reise in ein neues Leben begann.