Historisch! Messi und Yamal sorgen für WM-Rekord

Schon mit Anpfiff hat das WM-Finale gleich mehrere Einträge in die Fußball-Geschichtsbücher sicher! Natürlich ist Superstar Lionel Messi auch hier maßgeblich beteiligt – in einer besonderen Statistik war er dabei aber auf die „Hilfe“ von Spanien-Youngster Lamine Yamal angewiesen.
Das legendäre Badewannenfoto von Messi und Yamal wurde vor dem WM-Finale fleißig geteilt – dass die beiden sich 19 Jahre nach der Aufnahme in einem WM-Finale gegenüberstehen, ist nicht nur besser als jedes Drehbuch, sondern auch historisch.
Noch nie in einem WM-Finale standen sich Spieler gegnerischer Teams mit einem Altersunterschied von 20 oder mehr Jahren gegenüber – bis zum 19. Juli 2026, als eben Yamal und Messi auf dem Platz in East Rutherford/New Jersey aufeinandertrafen.
20 Jahre und 19 Tage liegen zwischen dem am 24. Juni 1987 geborenen Messi und Yamal (13. Juli 2007) – ein ganz besonderes Generationen-Duell zwischen einem der größten Fußballer aller Zeiten und einem Youngster, der sich schon jetzt auf dem besten Weg befindet, bestehende Rekorde zu pulverisieren.
Nur von Zoff geschlagen – zieht mit Cafu gleich
Messi ist mit 39 Jahren und 25 Tagen der älteste Feldspieler und insgesamt zweitälteste Spieler, der in einem WM-Finale zum Einsatz kommt, hinter Italiens Torhüter Dino Zoff im Jahr 1982 (40J 133T). Doch damit noch nicht genug.
Denn Messi ist auch der zweite Spieler in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft, der in drei Endspielen (2014, 2022 und 2026) zum Einsatz kommt, nach dem Brasilianer Cafu (1994, 1998, 2002).
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