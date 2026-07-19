Historisch! Messi und Yamal sorgen für WM-Rekord

20 Jahre und 19 Tage liegen zwischen dem am 24. Juni 1987 geborenen Messi und Yamal (13. Juli 2007) – ein ganz besonderes Generationen-Duell zwischen einem der größten Fußballer aller Zeiten und einem Youngster, der sich schon jetzt auf dem besten Weg befindet, bestehende Rekorde zu pulverisieren.