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Historisch! Messi und Yamal sorgen für WM-Rekord

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 21:06
Lionel Messi und Lamine Yamal
Lionel Messi und Lamine Yamal(Bild: EPA/SHAWN THEW)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Schon mit Anpfiff hat das WM-Finale gleich mehrere Einträge in die Fußball-Geschichtsbücher sicher! Natürlich ist Superstar Lionel Messi auch hier maßgeblich beteiligt – in einer besonderen Statistik war er dabei aber auf die „Hilfe“ von Spanien-Youngster Lamine Yamal angewiesen. 

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Das legendäre Badewannenfoto von Messi und Yamal wurde vor dem WM-Finale fleißig geteilt – dass die beiden sich 19 Jahre nach der Aufnahme in einem WM-Finale gegenüberstehen, ist nicht nur besser als jedes Drehbuch, sondern auch historisch. 

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Noch nie in einem WM-Finale standen sich Spieler gegnerischer Teams mit einem Altersunterschied von 20 oder mehr Jahren gegenüber – bis zum 19. Juli 2026, als eben Yamal und Messi auf dem Platz in East Rutherford/New Jersey aufeinandertrafen. 

20 Jahre und 19 Tage liegen zwischen dem am 24. Juni 1987 geborenen Messi und Yamal (13. Juli 2007) – ein ganz besonderes Generationen-Duell zwischen einem der größten Fußballer aller Zeiten und einem Youngster, der sich schon jetzt auf dem besten Weg befindet, bestehende Rekorde zu pulverisieren. 

Nur von Zoff geschlagen – zieht mit Cafu gleich
Messi ist mit 39 Jahren und 25 Tagen der älteste Feldspieler und insgesamt zweitälteste Spieler, der in einem WM-Finale zum Einsatz kommt, hinter Italiens Torhüter Dino Zoff im Jahr 1982 (40J 133T). Doch damit noch nicht genug.

Cafu freut sich über den WM-Pokal.
Cafu freut sich über den WM-Pokal.(Bild: AP/THOMAS KIENZLE)

Denn Messi ist auch der zweite Spieler in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft, der in drei Endspielen (2014, 2022 und 2026) zum Einsatz kommt, nach dem Brasilianer Cafu (1994, 1998, 2002).

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