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Hospiz Sankt Christoph

Wie aus einer Herberge ein Society-Hotspot wurde

Vorarlberg
19.07.2026 12:25
Das Hospiz Sankt Christoph in den 50er-Jahren. Bereits damals war ein legendenumrankter Ort.
Das Hospiz Sankt Christoph in den 50er-Jahren. Bereits damals war ein legendenumrankter Ort.(Bild: Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichten“ nimmt sich der Schriftsteller Robert Schneider heute einem Objekt an, das zwar genau genommen auf Tiroler Boden steht, aber auch jedem Vorarlberger ein Begriff ist: das Hospiz Sankt Christoph.  

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Um die Gründungsgeschichte des Hospizes St. Christoph rankt sich eine Anekdote, durchsetzt mit Stereotypen aus der „Legenda aurea“, einer Sammlung von Heiligenlegenden aus dem Spätmittelalter, die prägend für alle kirchlichen Stiftungsangelegenheiten jener Zeit geworden sind.

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