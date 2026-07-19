„Meine Rolex kann ich mir schon selbst kaufen“

Ich weiß, ich habe eine Schönheit, aber diese zu beweisen, liegt mir fern.“ Diese Worte von Daniela Zivkov wirken in Anbetracht ihrer Jobwahl absurd, trotzdem sind sie glaubhaft. Denn es war ihr damaliger Freund, der die heute 30-Jährige 2018 zur Miss-Oberösterreich-Wahl angemeldet hatte.