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„Meine Rolex kann ich mir schon selbst kaufen“

Oberösterreich
19.07.2026 11:20
Daniela Zivkov wurde 2018 zur Miss Austria gewählt. Für die „Krone“ posierte die 30-Jährige beim ...
Daniela Zivkov wurde 2018 zur Miss Austria gewählt. Für die „Krone“ posierte die 30-Jährige beim Pool ihres Freundes. Im sexy Bikini verspielt mit Luftmatratze.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Daniela Zivkov stand einst vor einer Entscheidung, die gegensätzlicher kaum hätte sein können – zwischen Disziplin und Glamour, Abenteuer und Öffentlichkeit. Heute blickt die ehemalige Miss Austria auf einen ungewöhnlichen Weg voller überraschender Wendungen, großer Chancen und persönlicher Herausforderungen zurück.

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Ich weiß, ich habe eine Schönheit, aber diese zu beweisen, liegt mir fern.“ Diese Worte von Daniela Zivkov wirken in Anbetracht ihrer Jobwahl absurd, trotzdem sind sie glaubhaft. Denn es war ihr damaliger Freund, der die heute 30-Jährige 2018 zur Miss-Oberösterreich-Wahl angemeldet hatte.

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