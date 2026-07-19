Die British Open erlebten eine echte Sensation!

Sensation bei den British Open im Royal Birkdale Golf Club in Southport! Der Neuseeländer Ryan Fox holte sich mit einem spektakulären Birdie am Schlussloch den begehrten „Claret Jug“, gewann damit sein erstes Major.
Der 39-Jährige siegte nach seiner abschließenden 68 mit 270 Schlägen (zehn unter Par) einen Schlag vor dem US-Amerikaner Cameron Young, der am Schlusstag mit einer 64er-Runde fast das Feld von hinten aufgerollt hätte. Fox, der nur mit seinem Caddie zum letzten Major des Jahres gekommen war, telefonierte nach seinem Triumph erst einmal mit der Familie daheim, die im Morgengrauen mitgefiebert hatte.
Zweiter neuseeländischer Sieger seit 1963
Er ist der zweite Golfer Neuseelands nach Bob Charles (1963), der bei der Open Championship gewann. Mit Tränen in den Augen sagte der neue Champion: „Es ist der größte Tag in meinem Leben, es ist einfach unglaublich.“ Österreichs Golfstar Sepp Straka belegte am Ende Platz 67.
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