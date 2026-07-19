Die British Open erlebten eine echte Sensation!

Der 39-Jährige siegte nach seiner abschließenden 68 mit 270 Schlägen (zehn unter Par) einen Schlag vor dem US-Amerikaner Cameron Young, der am Schlusstag mit einer 64er-Runde fast das Feld von hinten aufgerollt hätte. Fox, der nur mit seinem Caddie zum letzten Major des Jahres gekommen war, telefonierte nach seinem Triumph erst einmal mit der Familie daheim, die im Morgengrauen mitgefiebert hatte.