Hunderte Strohballen in Brand: Großeinsatz in NÖ

Großeinsatz zieht sich

Auch am Tag nach der Alarmierung ging der Großeinsatz weiter. Am Sonntagnachmittag waren weiterhin Atemschutztrupps dabei, das Brandgut abzulöschen. Laufend wurde der Stroh mit Teleskopladern aus der Lagerhalle auf ein Feld gebracht, um dort gezielt abgelöscht zu werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach.