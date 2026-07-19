Hunderte Strohballen in Brand: Großeinsatz in NÖ

Großeinsatz der Feuerwehr in Niederösterreich: Ein Strohlager mit hunderten Ballen ist Samstagabend in der Gemeinde Wildendürnbach (Bezirk Mistelbach) in Vollbrand geraten. Am Sonntag war der Löscheinsatz immer noch im Gange.
Zehn Feuerwehren aus Niederösterreich sowie zwei aus dem benachbarten Tschechien waren im Einsatz, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach. Die Rinder des Zuchtbetriebs sowie das etwa 500 Meter entfernte Wohnhaus waren nicht gefährdet, hieß es.
Höchste Alarmstufe
Das Strohlager geriet am Samstag gegen 20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Alarmstufe musste aufgrund des raschen Ausbreitens des Feuers innerhalb weniger Minuten auf die höchste Stufe B4 erhöht werden. Da es bei der Lagerhalle nicht ausreichend Löschwasser gab, wurde ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet.
Zahlreiche Tanklöschfahrzeuge und Güllefässertransporter brachten das Löschwasser zum Einsatzort. Die Löscharbeiten gestalten sich langwierig. Die ganze Nacht auf Sonntag mussten in der großen Menge an gelagerten Strohballen Glutnester freigelegt und abgelöscht werden.
Großeinsatz zieht sich
Auch am Tag nach der Alarmierung ging der Großeinsatz weiter. Am Sonntagnachmittag waren weiterhin Atemschutztrupps dabei, das Brandgut abzulöschen. Laufend wurde der Stroh mit Teleskopladern aus der Lagerhalle auf ein Feld gebracht, um dort gezielt abgelöscht zu werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach.
Im Einsatz waren am Sonntag noch 18 Feuerwehren mit über 100 Florianis, auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.
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