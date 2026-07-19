„Hörst du das, Gianni?!“ Trump-Ansage an Infantino

US-Präsident Donald Trump hat vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien angekündigt, das Turnier „sofort“ wieder in die USA holen zu wollen. Trump sagte dem TV-Sender Fox, er werde FIFA-Präsident Gianni Infantino darum bitten, zeitnah eine weitere Fußball-WM in den USA stattfinden zu lassen. Trump verfolgt das Endspiel in East Rutherford als Ehrengast. Es ist sein erster Besuch im Stadion bei diesem Turnier. Er soll zudem den WM-Pokal an die Sieger überreichen.