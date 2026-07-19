Finale! New York spielt jetzt schon verrückt

Wahnsinnsbilder aus New York! Die Stadt, die – ganz offensichtlich wirklich – niemals schläft, wird von Argentinien- und Spanien-Fans in völligen Ausnahmezustand versetzt. Und das lange vor Anpfiff des heutigen WM-Finales.
Ob es sich denn wirklich um New York oder doch um Buenos Aires handle, fragt „beIn SPORTS Espanyol“ auf Twitter süffisant. Die Fragestellung mutet bei den Bildern durchaus legitim an. Zigtausende Argentinien säumen den Times Square und färben ihn in Blau und Weiß. Fahnen, Schals, Maradona-Bilder, Messi-Flaggen, alles dabei – unglaublich beeindruckende Bilder.
Eine andere Twitter-Plattform beobachtete folgendes: „Es ist jetzt 22 Uhr in New York. Und die Argentinien-Fans hören seit 14 Uhr nicht auf zu feiern.“ Aussehen tut das dann so:
Auch Regen und Gewitter konnten die Argentinier nicht vom Feiern abhalten:
Fans spielen verrückt
Da wollen die internationalen Fotoagenturen natürlich nicht nachstehen – und spülten ebenfalls unzählige Schnappschüsse von jetzt schon verrückt spielenden Fans in die Datenbanken. Nicht nur von argentinischen, auch die Spanier hauten schon über 24 Stunden vor dem Anpfiff zum Finale ordentlich auf den Putz und überzeugten mit überbordender Präsenz und Euphorie. Eine Auswahl.
Altmeister trifft Super-Youngster
Was da wohl noch alles passiert in der Stadt, die niemals schläft? Anpfiff ist immerhin erst um 21 Uhr (unserer Zeit). Dann kommt‘s zum großen Showdown. Die Groß-WM in Nordamerika gipfelt in einem Aufeinandertreffen zweier Fußball-Großmächte inklusive Generationenduell zweier Superstars. Im Finale in East Rutherford/New Jersey vor den Toren von New York wird Titelverteidiger Argentinien vom favorisierten Europameister Spanien gefordert. Der 39-jährige Lionel Messi bestreitet sein vielleicht letztes großes Finale und trifft dabei auf Lamine Yamal, den 19-jährigen Shootingstar der Spanier.
Spanien steht erst zum zweiten Mal im WM-Endspiel und geht nach dem Triumph 2010 in Südafrika auf den zweiten Titel los. Der dreifache Weltmeister Argentinien kann als erstes Land seit Brasilien 1962 den Titel mit Erfolg verteidigen. Zu verdanken haben das die Südamerikaner in erster Linie Messi, der mit acht Toren und vier Assists dem Turnier seinen Stempel aufgedrückt hat.
„Diese Gruppe überrascht mich nicht. Ich weiß und wir wissen, wozu wir fähig sind“, sagte der Superstar nach dem Finaleinzug. Nun wartet auf ihn ein besonderes Duell mit der Auswahl seiner einstigen Wahl-Heimat. Messi ist in der Barcelona-Akademie La Masia ausgebildet worden, spielte zwei Jahrzehnte für den FC Barcelona und gewann mit den Katalanen viermal die Champions League und zehnmal den spanischen Meistertitel.
Ausgeglichenes Spiel?
„Ich kenne die Spieler. Ich habe gegen sie gespielt, einige kommen vom FC Barcelona, dem Club, den ich liebe“, erklärte Messi. „Ich kenne die Mannschaft gut. Sie haben eine Fußball-Philosophie, die sie schon seit vielen, vielen Jahren spielen“, sagte der 39-Jährige, der ein umkämpftes Duell erwartet. „Ich kann mir vorstellen, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird.“
Und vor allem eines, das von Fan-Enthusiasmus begleitet werden wird.
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