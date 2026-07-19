Finale! New York spielt jetzt schon verrückt

Altmeister trifft Super-Youngster

Was da wohl noch alles passiert in der Stadt, die niemals schläft? Anpfiff ist immerhin erst um 21 Uhr (unserer Zeit). Dann kommt‘s zum großen Showdown. Die Groß-WM in Nordamerika gipfelt in einem Aufeinandertreffen zweier Fußball-Großmächte inklusive Generationenduell zweier Superstars. Im Finale in East Rutherford/New Jersey vor den Toren von New York wird Titelverteidiger Argentinien vom favorisierten Europameister Spanien gefordert. Der 39-jährige Lionel Messi bestreitet sein vielleicht letztes großes Finale und trifft dabei auf Lamine Yamal, den 19-jährigen Shootingstar der Spanier.