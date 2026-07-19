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Idee in Klagenfurt

Freie Schulparkplätze gegen den Sommer-Parkstress?

Kärnten
19.07.2026 18:00
Die Parkplätze sind in Klagenfurt nicht nur in den Sommermonaten voll.
Die Parkplätze sind in Klagenfurt nicht nur in den Sommermonaten voll.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die Parkplatzsuche in Klagenfurt ist schwierig – vor allem im Sommer, wenn tausende Urlauber zu Gast sind. Deshalb prüft die Kärntner Landeshauptstadt eine Initiative: Die Schulen könnten in den Ferien ihre für Lehrkräfte reservierten Parkflächen freigeben, um die Situation zu entlasten.

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Die Parkplatzsuche in Klagenfurt ist für viele Autofahrer eine tägliche Herausforderung und wird vor allem innerhalb des Rings immer wieder zur Geduldsprobe. Auch die bestehenden Tiefgaragen und Parkhäuser sind rasch ausgelastet. Nun will die Stadt mit einer neuen Maßnahme für Entlastung sorgen: Können Schulparkplätze Abhilfe schaffen?

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