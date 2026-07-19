Freie Schulparkplätze gegen den Sommer-Parkstress?

Die Parkplatzsuche in Klagenfurt ist für viele Autofahrer eine tägliche Herausforderung und wird vor allem innerhalb des Rings immer wieder zur Geduldsprobe. Auch die bestehenden Tiefgaragen und Parkhäuser sind rasch ausgelastet. Nun will die Stadt mit einer neuen Maßnahme für Entlastung sorgen: Können Schulparkplätze Abhilfe schaffen?