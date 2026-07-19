All-Inclusive! Casali schwärmt von Neo-Klub Bochum

Weit muss der Spittaler Fußball-Goalie Tino Casali nicht übersiedeln! Vorige Saison war er bei Deutschlands Drittligisten Essen, nun geht’s 20 Kilometer weiter zu Traditionsklub VFL Bochum. „Es ist der Nachbarort, die Umgebung kenn ich“, grinst der 30-Jährige, der beim Zweitliga-Klub mit Timo Horn, der für Köln und Bochum 214 Mal in der deutschen Bundesliga im Tor stand, und Talent Hugo Rölleke das Tormanngespann bildet.