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All-Inclusive! Casali schwärmt von Neo-Klub Bochum

Fußball International
19.07.2026 12:30
Goalie Tino Casali signierte beim deutschen Zweitligisten Bochum.
Goalie Tino Casali signierte beim deutschen Zweitligisten Bochum.(Bild: Bochum)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Ein Traditionsklub für den Kärntner Goalie Tino Casali! Für zwei Saisonen signierte er beim deutschen Zweitligisten Bochum, der mit Herbert Grönemeyer einen berühmten Edelfan hat. Vom neuen Umfeld ist der 30-Jährige begeistert: „Alles ist hochprofessionell, es gibt so viele Mitarbeiter.“ Doch schon am Samstag flog Casali wieder zurück nach Österreich.

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Weit muss der Spittaler Fußball-Goalie Tino Casali nicht übersiedeln! Vorige Saison war er bei Deutschlands Drittligisten Essen, nun geht’s 20 Kilometer weiter zu Traditionsklub VFL Bochum. „Es ist der Nachbarort, die Umgebung kenn ich“, grinst der 30-Jährige, der beim Zweitliga-Klub mit Timo Horn, der für Köln und Bochum 214 Mal in der deutschen Bundesliga im Tor stand, und Talent Hugo Rölleke das Tormanngespann bildet.

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