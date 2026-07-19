Von Madonna bis Shakira: So lief XXL-Halbzeit-Show

Nach Ende der ersten Hälfte hatte zunächst eine Countdown-Uhr fünf Minuten bis zur Halbzeitshow herunterzuzählen begonnen, dann hatten Helfer eine regenbogenfarbene Plane über den Rasen ausgerollt, auf der ein großer bunter Fußball zu sehen war und unterschiedliche Wörter in verschiedenen Sprachen zu lesen waren – unter anderem das Wort „Glauben“. Auch ein Musikorchester betrat den Rasen. Zum Abschluss kamen Ballons dazu und groß wurden in Woodstock-Hippie-Ästhetik die Buchstaben des Worts „Love“ (Liebe) präsentiert.