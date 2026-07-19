Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

27-Minuten-Spektakel

Von Madonna bis Shakira: So lief XXL-Halbzeit-Show

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 23:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der ersten Halbzeitshow der Fußballgeschichte haben Stars wie Justin Bieber, Madonna und Shakira ein Musikspektakel abgeliefert – und die Pause damit auf rund 27 Minuten fast verdoppelt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf einer regenbogenfarbenen Plane über dem Rasen und begleitet von Feuerwerk, einer Band und Tänzern traten die Musik-Stars rund elf Minuten lang auf. Dass die normalerweise 15-minütige Pause für die Show überzogen werden würde, hatte schon im Vorfeld Debatten ausgelöst.

Madonna startete die XXL-Show
Das Spektakel begann mit Madonna, die sich gemeinsam unter anderem mit den brasilianischen Fußball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho durch die Katakomben ins Stadion fahren ließ und dabei ihren Hit „Music“ sang. Anschließend präsentierte die südkoreanische Band BTS den Song „Dynamite“.

Madonna mit den Fußball-Größen wie Ronaldinho und Ronaldo
Madonna mit den Fußball-Größen wie Ronaldinho und Ronaldo(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song „Everything Hallelujah“. Dabei veränderte er auch eine Textzeile und machte daraus: „It‘s the World Cup – Hallelujah“ (Es ist WM – Halleluja).

Shakira und Burna Boy sangen WM-Hit
Schließlich sangen Shakira und Burna Boy umgeben von Tänzern ihren WM-Hit „Dai dai“. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Am Schlagzeug saß die Muppet-Figur Elmo. Auf den Leinwänden wurden währenddessen Szenen aus diesem Turnier und der Fußballgeschichte eingeblendet.

Shakira
Shakira(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Nach Ende der ersten Hälfte hatte zunächst eine Countdown-Uhr fünf Minuten bis zur Halbzeitshow herunterzuzählen begonnen, dann hatten Helfer eine regenbogenfarbene Plane über den Rasen ausgerollt, auf der ein großer bunter Fußball zu sehen war und unterschiedliche Wörter in verschiedenen Sprachen zu lesen waren – unter anderem das Wort „Glauben“. Auch ein Musikorchester betrat den Rasen. Zum Abschluss kamen Ballons dazu und groß wurden in Woodstock-Hippie-Ästhetik die Buchstaben des Worts „Love“ (Liebe) präsentiert.

Stars wie Madonna, Shakira und Justin Bieber (von links) traten auf.
Stars wie Madonna, Shakira und Justin Bieber (von links) traten auf.(Bild: Krone-Collage/AFP/KEVIN C. COX, AFP/LARS BARON, AFP/BUDA MENDES)

Vorbild Super Bowl
Im US-Football ist die Halbzeitshow schon lange fester Bestandteil des Spektakels. Superstars wie Rihanna, Bad Bunny, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen oder Beyoncé haben bei der Super Bowl, dem Endspiel der US-Football-Liga NFL, bereits Pausen-Konzerte abgeliefert – und damit für hohe Einschaltquoten und Gesprächsstoff gesorgt. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gab es so etwas aber noch nie.

Noch mehr Fotos von der Halbzeit-Show:

(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
(Bild: AFP/CARL RECINE)
(Bild: AFP/CARL RECINE)
(Bild: AFP/AL BELLO)
(Bild: AFP/AL BELLO)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
(Bild: AP/Matt Slocum)
(Bild: AFP/KEVIN C. COX)

Kuratiert wurde die Halbzeitshow von Coldplay-Sänger Chris Martin – im Auftrag des Fußball-Weltverbands (FIFA) und der Hilfsbewegung Global Citizen, die die Show mitproduzierte. Mit dem Spektakel soll auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit gesammelt werden.

Schon vor dem Anpfiff hatte es eine WM-Schlussfeier gegeben. Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund eineinhalb Stunden vor dem Spiel zunächst unter anderem der Sänger Post Malone und der YouTuber IShowSpeed auf. 

Tom Cruise: Turnier hat Welt zusammengebracht
Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen gemeinsamen Auftritt der Musiker Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch der Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache. „Lasst uns – jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen – dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.“

Lesen Sie auch:
Ticker zum Finaltag
Pfiffe für Trump ++ Halbzeit-Show erhitzt Gemüter
20.07.2026
Sieg nach Verlängerung
Zweiter Stern perfekt: Spanien ist Weltmeister!
20.07.2026
Am Rande des WM-Finals
„Hörst du das, Gianni?!“ Trump-Ansage an Infantino
19.07.2026

Im Publikum wurden während des Spiels unter anderem Stars wie „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour, Basketball-Profi Jalen Brunson, die Schauspieler Anya Taylor-Joy und Adrien Brody sowie die Promi-Paare Timothee Chalamet und Kylie Jenner sowie Rihanna und A$AP Rocky gesichtet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 23:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Justin BieberMadonnaRonaldinhoRihanna
Coldplay
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
165.579 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
132.671 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
115.714 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2096 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1828 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1818 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Ticker zum Finaltag
Pfiffe für Trump ++ Halbzeit-Show erhitzt Gemüter
Nach Finale gekürt
Beste WM-Spieler: Topstar, Youngster und Torwart!
Sport Tv Logo
Auch im WM-Finale
Mega Serie hält! Spanien bricht Italien-Rekord
War nicht sein Spiel
So tragisch verabschiedet sich Messi in WM-Pension
Trostpreis für Stürmer
Im Finale nicht dabei – Mbappe darf dennoch jubeln

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf