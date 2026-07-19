Heute LIVE: Das Finale Argentinien gegen Spanien

Dass die Argentinier bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika sind, um ihren Titel mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, demonstrierten sie nach dem 2:1-Halbfinal-Sieg über England. Nach dem dramatischen Comeback entlud sich ihre emotionale Wucht in einer brisanten politischen Geste mit einem Transparent in Bezug auf die umstrittenen Falkland-Inseln. Diese Aktion unterstreicht die enorme Leidenschaft, den Nationalstolz und die kompromisslose Mentalität einer Mannschaft, die sich als unerschütterliche Einheit präsentiert.