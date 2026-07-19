Furchtbarer Wert! Historisch schlechte Argentinier

In der Nachspielzeit musste Spanien-Torhüter Unai Simon erstmals nach dem Ball greifen. Aber auch nicht, um einen argentinischen Torschuss zu entschärfen, vielmehr war es eine misslungene Flanke in den Strafraum. Dass das schon eine Erwähnung wert ist, zeigt, wie schlecht die Leistung des WM-Titelverteidigers über 90 Minuten war.