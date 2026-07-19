Furchtbarer Wert! Historisch schlechte Argentinier

Das war eine historisch schlechte Leistung der Argentinier in der regulären Spielzeit des WM-Finales gegen Spanien. Zwar rettete sich der Titelverteidiger in die Verlängerung, Torgefahr strahlte man aber über 90 Minuten nicht aus.
In der Nachspielzeit musste Spanien-Torhüter Unai Simon erstmals nach dem Ball greifen. Aber auch nicht, um einen argentinischen Torschuss zu entschärfen, vielmehr war es eine misslungene Flanke in den Strafraum. Dass das schon eine Erwähnung wert ist, zeigt, wie schlecht die Leistung des WM-Titelverteidigers über 90 Minuten war.
Die erschreckende Bilanz: Kein Torschuss in der regulären Spielzeit und demnach ein „Expected-Goals-Wert“ von 0,00. Noch nicht einmal Superstar Lionel Messi konnte für einen Glanzpunkt sorgen. Eine enttäuschende und historisch schlechte Leistung für einen Titelverteidiger.
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