Bitter! WM-Finale endet frühzeitig für Argentinier

Argentiniens Lisandro Martinez musste bereits in der ersten Halbzeit vereltzungsbedingt ausgewechselt werden. Ein bitteres WM-Final-Ende für den Verteidiger. Doch hatte er sich die Verletzung bei einem Foul am Gegenspieler zugezogen?
Bereits nach 44 Spielminuten endete das Final-Abenteuer für Argentinien-Verteidiger Lisandro Martinez. Der ManUnited-Legionär griff sich mit schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck an den rechten Oberschenkel und zeigte an, dass er sofort raus müsse. Enttäuscht verließ er das Spielfeld – ein trauriges Ende für einen der größten Momente seiner Profikarriere.
Bei Foul verletzt
Doch wie hatte sich Martinez die Verletzung zugezogen? Kurz vor seiner Auswechslung unterbrach er durch ein Foul den Konter der Spanier, sah dafür sogar Gelb. Doch bei dem Versuch, den Gegenspieler zu Fall zu bringen, dürfte sich Martinez tatsächlich wehgetan haben. Für ihn kam der altgediente Nicolas Otamendi rein.
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