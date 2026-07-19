Bitter! WM-Finale endet frühzeitig für Argentinier

Bei Foul verletzt

Doch wie hatte sich Martinez die Verletzung zugezogen? Kurz vor seiner Auswechslung unterbrach er durch ein Foul den Konter der Spanier, sah dafür sogar Gelb. Doch bei dem Versuch, den Gegenspieler zu Fall zu bringen, dürfte sich Martinez tatsächlich wehgetan haben. Für ihn kam der altgediente Nicolas Otamendi rein.