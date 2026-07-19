Historischer Jackpot: Lottofee zog diese Zahlen

Bei der historischen Rekordziehung von „6 aus 45“ ging es um zwölf Millionen Euro. Der Ansturm war riesig, zeitweise wurden 200 Tipps pro Sekunde abgegeben. Am Sonntagabend rollten die Kugeln – und brachten diese Gewinnzahlen.
Es war der erste Achtfach-Jackpot in Österreichs Lottogeschichte. Ihn knacken konnte, wer auf diese Zahlen tippte: 1, 10, 15, 21, 29, 42 und die Zusatzzahl 36.
Diesmal geknackt?
Ob die richtigen Zahlen diesmal angekreuzt wurden, steht noch nicht fest. Es ist aber bei der hohen Anzahl an Tipps wahrscheinlich. Der oder die Gewinner dürfen sich über zwölf Millionen Euro freuen, die im Topf lagen. Die große Frage ist: Was kann man mit dieser Summe alles machen?
Unter anderem eine historische Villa in bester Wiener Lage und ein exklusives Chalet in Kitzbühel kaufen. Oder man schweift für ein Penthouse in Dubai ebenso wie für ein Weingut in der Toskana in die Ferne.
Eine Möglichkeit: Untertauchen
Wer mit dem Geld untertauchen will, dem bietet sich eine Reise per Luxus-U-Boot – dem teuersten Hotel der Welt – in den karibischen Gewässern vor der Insel St. Lucia an. Eine Nacht kostet pro Person 150.000 Euro. Also gingen sich knapp drei Monate Aufenthalt aus.
Übrigens gab es noch nie dieselben sechs Zahlenkombinationen bei zwei oder mehr Jackpots. Die am öftesten gezogenen Zahlen sind 3 und 43.
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