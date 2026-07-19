Historischer Jackpot: Lottofee zog diese Zahlen

Es war der erste Achtfach-Jackpot in Österreichs Lottogeschichte. Ihn knacken konnte, wer auf diese Zahlen tippte: 1, 10, 15, 21, 29, 42 und die Zusatzzahl 36.

Diesmal geknackt?

Ob die richtigen Zahlen diesmal angekreuzt wurden, steht noch nicht fest. Es ist aber bei der hohen Anzahl an Tipps wahrscheinlich. Der oder die Gewinner dürfen sich über zwölf Millionen Euro freuen, die im Topf lagen. Die große Frage ist: Was kann man mit dieser Summe alles machen?