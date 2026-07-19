Nach Fenstersturz wurde Kater „Frankie“ ausgesetzt

Kater „Frankie“ wurde nach einem schweren Fenstersturz verletzt vor einer Kirche in Wien-Ottakring ausgesetzt. Die Ärzte kämpften um sein Leben. Doch sein erschütterndes Schicksal ist kein Einzelfall.
Vor einer Kirche in Ottakring wurde der etwa einjährige Kater „Frankie“ herzlos ausgesetzt. Als die Tierrettung des TierQuarTiers die abgestellte Transportbox öffnete, lag das Tier darin regungslos, schwer verletzt und völlig entkräftet. Nach einem Fenstersturz hätten seine Besitzer dringend medizinische Hilfe holen müssen. Stattdessen überließen sie den Kater seinem Schicksal.
Folgenschwere Verletzung
Die Tierrettung brachte „Frankie“ umgehend in eine Partnerklinik. Dort zeigte sich das ganze Ausmaß seiner Verletzungen: Das linke Vorderbein war so schwer zertrümmert, dass es amputiert werden musste. Zudem hatte der Kater Verletzungen an der Lunge und innere Blutungen erlitten. Durch den heftigen Aufprall waren auch beide Eckzähne abgebrochen. „Frankie“ kämpfte um sein Leben.
„Frankie“ auf dem Weg der Besserung
„Besonders erschütternd ist, dass Frankie nach seinem Unfall offenbar nicht die Hilfe bekommen hat, die er so dringend gebraucht hätte“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. Die lebensrettende Operation hat der junge Kater mittlerweile gut überstanden. Er braucht jedoch weiterhin Medikamente, medizinische Betreuung und regelmäßige Nachkontrollen.
Es drohen hohe Geldstrafen
Sein Schicksal ist leider kein Einzelfall. Gerade im Sommer gehen beinahe täglich Notrufe wegen verletzter, verunfallter oder ausgesetzter Katzen ein. Derzeit warten rund 170 Tiere im TierQuarTier auf ein neues Zuhause. Viele Unfälle ließen sich durch gesicherte Fenster und Balkone verhindern. Netze oder Schutzgitter sind für Katzenhalter in Österreich nicht nur eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Auch das Aussetzen von Tieren ist verboten und kann mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden.
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