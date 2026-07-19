Nach Fenstersturz wurde Kater „Frankie“ ausgesetzt

Es drohen hohe Geldstrafen

Sein Schicksal ist leider kein Einzelfall. Gerade im Sommer gehen beinahe täglich Notrufe wegen verletzter, verunfallter oder ausgesetzter Katzen ein. Derzeit warten rund 170 Tiere im TierQuarTier auf ein neues Zuhause. Viele Unfälle ließen sich durch gesicherte Fenster und Balkone verhindern. Netze oder Schutzgitter sind für Katzenhalter in Österreich nicht nur eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Auch das Aussetzen von Tieren ist verboten und kann mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden.