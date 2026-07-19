Ein Glückspilz hat den Achtfach-Jackpot geknackt!

Der erste Achtfachjackpot in Österreichs 40-jährigen Lotto-Geschichte ist geknackt. Ein Spieler oder eine Spielerin aus der Steiermark beendete mit einem Sechser diese bislang einzigartige Jackpot-Serie.
Er oder sie darf sich damit über ein Gewinn von mehr als zwölf Millionen – exakt 12.050.822,50 Euro – freuen. Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt: Der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die „sechs Richtigen“ 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.
Mehr als elf Mio. Tipps
Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps wurden die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ. Dieser Solo-Sechser ist der höchste im heurigen Jahr erzielte Gewinn, und der zweithöchste in der Geschichte von Lotto 6 aus 45.
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