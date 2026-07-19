Ein Glückspilz hat den Achtfach-Jackpot geknackt!

Er oder sie darf sich damit über ein Gewinn von mehr als zwölf Millionen – exakt 12.050.822,50 Euro – freuen. Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt: Der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die „sechs Richtigen“ 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.