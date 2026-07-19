Was Österreichs Parteien wirklich kassieren

Am 10. Juli warfen die NEOS ihren Mitgründer aus der Partei. Weil Veit Dengler mit seinem iPhone eine Klubsitzung mitgeschnitten hatte. Aber auch, weil er im Nationalrat eine unbotmäßige Rede über Parteienfinanzierung gehalten hatte. Kurioserweise sind die NEOS und ihr nunmehriger Ex-Mandatar in der Sache einer Meinung, reden sollte der 57-Jährige darüber aber öffentlich nicht. Der Koalitionsfriede darf nicht gestört werden.