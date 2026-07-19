Philipp Blom: „Die KI macht die Menschen abhängig“

Künstliche Intelligenz (KI) weiß alles, aber entscheidet sie auch richtig? Und warum sollten wir ihr nicht alles glauben? Bestsellerautor Philipp Blom macht aus den brennenden Fragen eine Oper, die bei den Donaufestwochen im Strudengau uraufgeführt wird. Die Musik steuert (posthum) Johann Sebastian Bach bei. Die „Krone“ bat Blom zum Interview.
Klimakrise, Kriege und künstliche Intelligenz – für viele sind das Zeichen einer Welt im Umbruch. Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch Philipp Blom. Der 56-jährige Historiker, Bestsellerautor und Radiomoderator, der aus Hamburg stammt und schon lange in Wien zu Hause ist, analysiert in seinen Büchern die Herausforderungen unserer Zeit. Im Herbst erscheint sein nächster Titel „Die strauchelnde Welt“ im Hanser Verlag.
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