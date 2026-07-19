Philipp Blom: „Die KI macht die Menschen abhängig“

Klimakrise, Kriege und künstliche Intelligenz – für viele sind das Zeichen einer Welt im Umbruch. Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch Philipp Blom. Der 56-jährige Historiker, Bestsellerautor und Radiomoderator, der aus Hamburg stammt und schon lange in Wien zu Hause ist, analysiert in seinen Büchern die Herausforderungen unserer Zeit. Im Herbst erscheint sein nächster Titel „Die strauchelnde Welt“ im Hanser Verlag.