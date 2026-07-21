All-inclusive-Urlaub als Falle für die Bikinifigur

All-inclusive-Urlaub bedeutet Entspannung pur. Doch das üppige Buffet, kalorienreiche Getränke und kleine Snacks zwischendurch machen es nicht leicht, das Gewicht zu halten. Viele kommen mit ein paar zusätzlichen Kilos aus den Ferien zurück. Das muss aber nicht sein: Wie Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen und trotzdem Übergewicht höchstens im Koffer mit nach Hause nehmen.