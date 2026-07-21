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All-inclusive-Urlaub als Falle für die Bikinifigur

Ernährung & Wohlfühlgewicht
21.07.2026 12:00
Das Wohlfühlgewicht halten, trotz überladener Buffets? Krone+ hat die besten Tipps für Sie.
Das Wohlfühlgewicht halten, trotz überladener Buffets? Krone+ hat die besten Tipps für Sie.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Buffets ohne Ende, Cocktails am Pool und Süßes rund um die Uhr – im All-inclusive-Urlaub sind die Verlockungen groß. Doch wie gelingt es, rundum zu genießen, ohne zuzunehmen? Welche typischen Fallen lauern und wie Sie ihnen ganz ohne Verzicht entgehen, erklärt eine Ernährungsexpertin.

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All-inclusive-Urlaub bedeutet Entspannung pur. Doch das üppige Buffet, kalorienreiche Getränke und kleine Snacks zwischendurch machen es nicht leicht, das Gewicht zu halten. Viele kommen mit ein paar zusätzlichen Kilos aus den Ferien zurück. Das muss aber nicht sein: Wie Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen und trotzdem Übergewicht höchstens im Koffer mit nach Hause nehmen.

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