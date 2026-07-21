Rote Festung! Der GAK baut auf seine Heimstärke

Der GAK geht nach der viel umjubelten Rückkehr in seine dritte Bundesliga-Saison. Vor der es im Kader einen doch größeren Umbruch gegeben hat – wie schon in den Jahren zuvor. Die Ziele sind jedoch klar: So schnell wie möglich weit weg vom Abstiegsplatz zu sein. Dabei soll auch die neugewonnene Erfahrung im Kader helfen.
Der Umbruch war doch um einiges größer, als man ursprünglich wohl gehofft hatte! 15 Kicker verließen den GAK – besonders schmerzhaft war der Abgang von Topscorer Ramiz Harakate (11 Tore, 5 Assists) um kolportierte über 1,5 Millionen Euro zu Meister LASK. Das machte ihn gar zum teuersten Verkauf in der roten Klubgeschichte. Mit Jacob Italiano könnte auch noch ein WM-Spieler verkauft werden – der Australier ist in seinem letzten Vertragsjahr und will den nächsten Schritt machen.
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