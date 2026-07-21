Rote Festung! Der GAK baut auf seine Heimstärke

Der Umbruch war doch um einiges größer, als man ursprünglich wohl gehofft hatte! 15 Kicker verließen den GAK – besonders schmerzhaft war der Abgang von Topscorer Ramiz Harakate (11 Tore, 5 Assists) um kolportierte über 1,5 Millionen Euro zu Meister LASK. Das machte ihn gar zum teuersten Verkauf in der roten Klubgeschichte. Mit Jacob Italiano könnte auch noch ein WM-Spieler verkauft werden – der Australier ist in seinem letzten Vertragsjahr und will den nächsten Schritt machen.