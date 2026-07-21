WM-Held im Fokus: Wechselt er zum großen Rivalen?

Ein brisantes Gerücht sorgt in Spaniens Fußballwelt für mächtig Aufsehen: Ferran Torres, der die Iberer im WM-Finale gegen Argentinien zum Titel schoss, wird mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wechselt er ausgerechnet zum großen Rivalen Real Madrid?
Schlagen die „Königlichen“ erneut am Transfermarkt zu? Wie die französische Sportzeitung „L‘ Équipe“ berichtet, hat Real Madrid ein Auge auf Ferran Torres geworfen. Der 26-jährige Offensivmann trägt aktuell (noch) das Trikot des FC Barcelona, sein Vertrag bei den Katalanen läuft jedoch nur mehr ein Jahr.
Laut „Mundo Deportivo“ gibt’s in den kommenden Tagen ein Treffen zwischen den Barcelona-Verantwortlichen und dem Stürmer. Dann wird über die Zukunft des spanischen Helden diskutiert. Neben Real Madrid soll auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain großes Interesse haben.
Auf Wolke sieben
Das Final-Tor war sein einziges im WM-Turnier, meist wurde Torres nur in der Schlussphase für Mikel Oyarzabal eingesetzt. Wie auch im Endspiel – da bewies Trainer Luis de la Fuente aber ein goldenes Händchen.
Mit seinem Goldtor in der 106. Minute schoss Torres Spanien zum WM-Titel und versetzte ein ganzes Land in Ekstase. „Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben“, jubelte der Kicker, der aktuell in mehrfacher Hinsicht im Fokus steht.
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