WM-Held im Fokus: Wechselt er zum großen Rivalen?

Schlagen die „Königlichen“ erneut am Transfermarkt zu? Wie die französische Sportzeitung „L‘ Équipe“ berichtet, hat Real Madrid ein Auge auf Ferran Torres geworfen. Der 26-jährige Offensivmann trägt aktuell (noch) das Trikot des FC Barcelona, sein Vertrag bei den Katalanen läuft jedoch nur mehr ein Jahr.