Wer erspart „Nodi“ ein Leben auf der Durchreise?

Nach Österreich gebracht

Er soll rund um Weihnachten 2025 aus Rumänien gerettet worden sein, angeblich unmittelbar vor dem Kältetod. Involviert war keine Organisation, kein fachlicher Ansprechpartner. Zwei Privatpersonen entschieden sich spontan zur Mitnahme, offenbar ohne einen Plan, was nach der Übernahme mit dem Tier geschehen sollte.

In Österreich landete der Welpe schließlich bei einem jungen Mann in Wien, der ihn nun bei der „Krone“-Tierecke zur Vergabe meldete, weil er an seine persönlichen Grenzen stößt. Genau hier liegt der wunde Punkt spontaner privater Straßenhund-Rettungen. Zwei Menschen sehen einen frierenden Welpen und entscheiden sich, ihn mitzunehmen, ohne zu wissen, wohin mit dem Tier. Für „Nodi“ heißt das aktuell, den Alltag überwiegend allein in einer Wohnung zu verbringen, gestresst und unausgelastet.