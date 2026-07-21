Fußballfan stand mit Nazi-Tattoos auf der Tribüne

„Beschloss, mir mein Leben stechen zu lassen“

„Das alles kostet ja auch ein Batzen Geld?“, interessiert den Richter weiter. „Ich habe eine Heimopferrente bekommen und beschlossen, mir mein Leben stechen zu lassen. Ich wollte mit allem abschließen, auch mit der Skinhead-Szene.“ – „Dass Sie es geschafft haben, herauszukommen?“ – „Ja, so ungefähr. Das war damals meine Familie, weil ich keine hatte.“ – „Aber wenn Sie eine Familie gesucht haben, hätten Sie auch zu den Pfadfindern oder der Jungschar gehen können“, lässt der Richter diese Ausrede nicht gelten.