„Kein Effekt“: WM war für Brauereien kein Sieg

Das sportliche Großereignis hatte nur minimale Auswirkungen auf den Bier-Absatz, wie ein „Krone“-Rundruf in Brauereien zeigt. Weil der Konsum von Alkohol generell sinkt, werden die heimischen Brauereien zunehmend kreativer.
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei – und damit auch jene Zeit, in der Fans besonders gerne zu Kaltgetränken greifen. Für die heimischen Brauereien – sie kämpfen mit generell sinkendem Alkoholkonsum – war die WM dennoch kein Sieg, sondern bestenfalls ein Unentschieden.
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