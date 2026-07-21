NS-Zeichen auf Waffen: Schützen im Justiz-Visier

In Deutschland dauern Ermittlungen an

Im Gegensatz zur Einstellung des österreichischen Ermittlungsverfahrens seien die Ermittlungen der deutschen Behörden noch nicht abgeschlossen. „Selbstverständlich werden wir auch dort weiterhin uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und unseren Beitrag dazu leisten, den Sachverhalt möglichst rasch und vollständig aufzuklären. Unser Ziel bleibt es, auch in diesem Verfahren zeitnah Klarheit zu schaffen und die Rückführung der beschlagnahmten Schützengewehre nach Tirol zu ermöglichen“, so Schützen-Kommandant Thomas Saurer.