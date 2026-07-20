Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe

Schultz: „Vertrauen zurückzugewinnen“

„Wir befinden uns mitten in einem Reformprozess, um das in der Vergangenheit verspielte Vertrauen sukzessive wieder zurückzugewinnen. Aus diesem Grund haben mich die Aussagen von Walter Ruck umso mehr getroffen, denn diese entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden. Ich bin überzeugt davon, dass sich Walter Ruck der Tragweite seiner Äußerungen bewusst geworden ist und weiteren Schaden von der Wirtschaftskammer abwenden will“, so die Präsidentin. Sie gehe daher davon aus, dass Ruck die „richtigen Schritte“ setzen werde.