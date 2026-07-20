An unseren Zapfsäulen droht neues Preisdesaster

Das dürfte die Spritpreise weiter anheizen! Nach den neuen US-Angriffen auf den Iran und Zwischenfällen in der Straße von Hormuz sind die globalen Ölpreise weiter explodiert. Derweil sind die Probleme an den heimischen Zapfsäulen ohnehin schon groß genug.
Angesichts des zunehmenden militärischen Schlagabtauschs zwischen den USA und dem Iran ist auch der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz am Wochenende zurückgegangen. Das Weiße Haus bereitet sich Berichten zufolge auf eine deutliche Eskalation vor, das Pentagon verlegt wie in rasantem Tempo Truppen. Eine Preisentspannung rückt somit wieder in weite Ferne.
Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel deswegen erneut gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kletterte in der Nacht um bis zu fast vier Prozent auf 91,42 US-Dollar (79,95 Euro) und damit zum ersten Mal seit Anfang Juni über die Marke von 90 Dollar. Seit Anfang Juli verteuerte sich die globale Öl-Referenzsorte um fast 30 Prozent.
„Kein einziger Tropfen Öl und Gas“
In der Nacht auf Montag meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO), dass in der Straße von Hormuz nahe dem Oman ein Schiff in Flammen steht. Die Brandursache war zunächst unklar. Schiffen werde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, zwei Öltanker seien auf der Südroute gesprengt worden – und erklärten, solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für „einen einzigen Tropfen Öl und Gas“ sicher.
Daten des Finanzdatenanbieters LSEG zufolge passierten am Sonntag lediglich vier Schiffe die Meerenge; am Samstag waren es acht gewesen. Nach den aktuellen Vorfällen gilt eine Zunahme als unwahrscheinlich.
Spritpreise zogen deutlich an
Die neue Eskalation rundum den Iran sorgt naturgemäß auch an Österreichs Zapfsäulen weiter für Anspannung. Die Preise an den Tankstellen dürfen jeweils um 12 Uhr erhöht werden. Angesichts der Lage dürfte das in den nächsten Tagen häufiger passieren.
Der Trend der vergangenen Wochen ist düster – die Zwei-Euro-Marke ist wieder in Sichtweite. Die Spritpreise in Österreich sind zuletzt deutlich angestiegen. Laut aktuellen Daten der E-Control liegt der bundesweite Median (Stand: 19.07.2026) bei 1,92 Euro für Diesel und 1,80 Euro für Super. Also etwa 24 und 19 Cent über den Tiefstwerten der vergangenen Wochen. Die aktuellen Vorkommnisse sind da noch gar nicht eingepreist.
Herr und Frau Österreicher müssen aktuell vor allem in Tirol, Wien und Salzburg besonders tief in die Tasche greifen. Weltweite Reisewellen stützen die steigenden Preise zusätzlich. Erschwerend hinzu kommt, dass Autofahrer weniger im Geldbörserl haben als sie sollten.
Österreich hinkt im EU-Vergleich hinterher
Der ÖAMTC kritisierte zuletzt, dass im Juni die gesunkenen Rohölpreise nur teilweise an den Tankstellen angekommen sind. Demnach ist die Differenz zwischen den Nettopreisen für Benzin bzw. Diesel und dem Preis für einen Liter Öl aktuell deutlich höher als noch vor dem Iran-Krieg. Der ÖAMTC forderte in diesem Zusammenhang eine Untersuchung und stärkere Reglementierung der internationalen Preisnotierungen für Diesel und Super.
In Österreich sei die Situation besonders alarmierend: Ein Blick auf die Zahlen der Europäischen Kommission zeigt, dass die Nettopreise für Kraftstoffe in Österreich im Juni weniger stark gesunken sind als im EU-Durchschnitt. „Auch dies könnte darauf hindeuten, dass die günstigeren Rohölpreise in Österreich trotz Verordnung nicht vollständig an die Verbraucher:innen weitergegeben wurden“, warnte der Club.
Dass die Spritpreisbremse der Bundesregierung im Juli planmäßig weiter reduziert wurde, rundet diesen unappetitlichen Teuerungscocktail ab.
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