An unseren Zapfsäulen droht neues Preisdesaster

„Kein einziger Tropfen Öl und Gas“

In der Nacht auf Montag meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO), dass in der Straße von Hormuz nahe dem Oman ein Schiff in Flammen steht. Die Brandursache war zunächst unklar. Schiffen werde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, zwei Öltanker seien auf der Südroute gesprengt worden – und erklärten, solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für „einen einzigen Tropfen Öl und Gas“ sicher.