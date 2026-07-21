Mordversuch an Kind: Afghane will Strafreduktion

„Familienschande“, weil Tochter einen Freund hatte

Auch dies sei von dem Geschworenengericht nicht gewertet worden – das den Mann im Mai zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. Für eine furchtbare Tat am 24. November 2025, über die die „Krone“ ausführlich berichtet hat. Mit mehr als einem Dutzend Messerstichen hat der Afghane damals sein 15-jähriges Kind fast getötet, um „die Familienschande zu tilgen“. Denn das Mädchen hatte gegen seinen Willen einen Freund.