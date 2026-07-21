Verhandlungen: Selenskyjs Berater ist optimistisch

Laut ihm versuchen die russischen Streitkräfte derzeit, die Region Donezk zu erobern. Das gelinge ihnen aber nicht. „Das ist also ein sehr schwieriges Dilemma für Putin, da er die Ziele, die er Trump vor einem Jahr in Anchorage verkündet hat, nicht erreichen kann. Und das bedeutet, dass er nun gezwungen ist, weiter zu lügen“, sagte der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die letzte Gesprächsrunde gemeinsam mit den USA fand am 17. und 18. Februar in Genf statt. Aufgrund des Iran-Kriegs der Vereinigten Staaten gerieten die Verhandlungen in den Hintergrund.